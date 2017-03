Alumnos, padres y docentes marchan unidos en Madrid por la escuela pública

Alumnos, padres y docentes han comenzado a manifestarse de forma conjunta esta tarde en Madrid , como colofón a una jornada de huelga educativa, y tras una pancarta con el lema: "No al 3+2, derogación de la Lomce, reversión de los recortes" .

Los manifestantes, muchos de ellos vestidos con las camisetas de la marea verde, gritan eslóganes como "Ni un paso atrás, contra los recortes huelga general", "Menos corrupción y más educación" y "Nada nada para la privada".

"Miles de jóvenes, profesores y padres decimos un no rotundo a las políticas del PP, su autoritarismo y las privatizaciones", ha destacado Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), poco antes del inicio de la marcha, y ha asegurado que esta protesta "no será la última" si la situación "no cambia".

"El PP no solo no quiere pactar sino seguir recortando", ha asegurado García, que ha avisado que no van a aceptar ningún acuerdo entre partidos que pueda suponer un "retroceso educativo".

Francisco García, secretario general de la Enseñanza de CCOO, ha afirmado que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, "no puede atrincherarse en una cara amable" cuando "su voluntad de diálogo no se ha concretado".

Le ha reprochado que no se sepa aún si habrá oposiciones para docentes o que no se den marcha atrás a los recortes.

"Muy buenas palabras y muy pocos hechos que, además, van en contra de las palabras", ha argumentado García sobre el ministro.

Desde UGT, Maribel Loranca ha subrayado que el Gobierno puede decir que el seguimiento de la huelga ha sido "mínimo", pero que la realidad es que "no ha habido actividad normal en ninguna de las etapas académicas".

Loranca ha confiado en que Méndez de Vigo llame "inmediatamente" a los representantes educativos para que haya "un verdadero pacto social" en esta materia, y ha sugerido que a esa reunión vaya "alguien que tenga más voluntad y sentido de la educación".

En nombre de las asociaciones de padres de la Ceapa, José Luis Pazos se ha preguntado que si Educación "no respeta" la decisión del Parlamento de iniciar la derogación de la Lomce (lo ha recurrido al Tribunal Constitucional), cómo va a respetar el acuerdo que pueda salir de la subcomisión del Congreso.

La manifestación que discurre por Madrid (desde Neptuno hasta Sevilla, pasando frente al Ministerio de Educación) está convocada tanto por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública como por la Plataforma Regional.

La Plataforma estatal está compuesta por CCCO, STES, UGT y CGT; los alumnos del Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y Faest; los padres de Ceapa y Movimientos de Renovación Pedagógica.