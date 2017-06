Varios muertos tras un tiroteo en una zona comercial de Orlando, en EEUU

La Oficina del Alguacil del Condado de Orange informó este lunes de que se han producido "varias víctimas" a causa de un tiroteo en una zona universitaria de Orlando en un suceso que ya "está controlado".

Según han informado fuentes policiales, el suceso no tiene vinculación con el terrorismo y estaría relacionado con un conflicto laboral. Además, se desconoce el número exacto de víctimas mortales, aunque parece que el el autor de los disparos ha muerto. El tráfico en la zona ha sido cortado y en hay una gran presencia policial, informa el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.

La ciudad de Orlando se prepara para recordar el próximo lunes a las 49 personas que murieron el 12 de junio de 2016 en la discoteca gay Pulse a manos Omar Mateen, un guardia de seguridad de origen afgano que dijo ser seguidor del Estado Islámico, en la mayor matanza por arma de fuego en la historia reciente de EE.UU.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.