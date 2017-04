La Unión Europea culpa al régimen de al Assad de ataque con armas químicas en Idleb

La Unión Europea y la ONU han pedido responsabilidades por el supuesto ataque con armas químicas en la localidad siria de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional de Idleb, que causó al menos 72 víctimas y que empañó los preparativos de la conferencia que se celebra este miércoles en apoyo al país. "Lo que pasó esta mañana es horrible y vamos a pedir clara identificación de los responsabilidades", declaró el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, en una rueda de prensa junto a la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

"Aún no tenemos una confirmación oficial o fiable" de lo ocurrido, afirmó el político sueco naturalizado italiano: "Lo que hemos entendido es que fue un ataque químico que vino del aire". Aseveró que pedirán información "a todos los que tengan la capacidad de averiguar técnicamente lo que pasó para poder ser más precisos".

También EEUU condenó el "reprobable" supuesto ataque químico en Siria, que atribuyó al régimen del presidente Bashar al Assad, y alertó de que "no puede ser ignorado por el mundo civilizado". "Estados Unidos respalda a nuestros aliados de todo el mundo en la condena de este acto intolerable", declaró Sean Spicer, el portavoz del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de urgencia para abordar este ataque, mientras que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) expresó su "grave preocupación" y aseguró que ya está reuniendo y analizando información sobre lo sucedido. Por su parte, Mogherini fue más allá y dijo que "hay una responsabilidad objetiva de cualquier régimen sobre la protección de sus propios civiles", lo que consideró "un principio válido bajo la ley internacional en cualquier caso", si bien reconoció que aún no se dispone de "pruebas" sobre lo ocurrido.

Tras las conferencias internacionales previas de Kuwait y Londres sobre Siria, Mogherini señaló que la de Bruselas, en la participan más de 70 delegaciones y que busca reafirmar los compromisos existentes e identificar apoyo adicional, la petición de rendición de cuentas en el conflicto sirio estará presente.

La jefa de la diplomacia comunitaria insistió en que la UE apoya la negociación auspiciada por la ONU en Ginebra como "único camino", y dejó claro que la Unión sólo apoyará financieramente la reconstrucción del país si hay un acuerdo político y una transición inclusiva que pongan fin al conflicto. En la conferencia de Bruselas, "empezaremos a preparar el enorme esfuerzo que será necesario cuando se alcance la transición política", indicó.

, Boris Johnson, responsabilizó hoy al régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, del supuesto ataque con armas químicas.

"Todas las pruebas que he visto sugieren que fue el régimen de Al Assad quien lo hizo, con total conocimiento de que estaban usando armas ilegales en un ataque bárbaro contra gente corriente", indicó Johnson a la prensa a su llegada a la conferencia internacional sobre Siria.

"No he visto absolutamente nada que sugiera que fuera alguien más que el régimen"

"No he visto absolutamente nada que sugiera que fuera alguien más que el régimen", añadió. "Me gustaría que los responsables pagaran un precio por esto. Ciertamente no veo cómo un gobierno como ese puede seguir teniendo ninguna administración legítima sobre el pueblo de Siria", apuntó Johnson.

También señaló que habrá que "esperar a ver exactamente lo que ha pasado", en el caso de que se trate de "otro ataque con armas químicas del régimen de Al Assad, con o sin la complicidad de los rusos". "Lo que confirma a todos es que es un régimen bárbaro que hace imposible que nos imaginemos que pueda continuar siendo una autoridad del pueblo de Siria cuando este conflicto haya terminado", concluyó el jefe de la diplomacia británica.

En su opinión, tanto en EEUU, Francia, Alemania o su propio país consideran que "no se puede seguir con un régimen que tiene voluntad de usar armas ilegales contra su propio pueblo, un régimen que ha asesinado a cientos de miles de sus propios ciudadanos". "Lo que necesitamos ahora es un proceso político para deshacernos de él, un régimen que dé una oportunidad al pueblo de Siria", afirmó.

Francia no duda de la "responsabilidad del régimen de Damasco"

El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, ha dejado claro que "no hay duda de la responsabilidad del régimen de Damasco" en el ataque químico perpetrado este martes en Idlib. "Moscú reconoce que ha habido sobrevuelos y aviones sirios, que son aviones rusos, que han disparado misiles. No hay duda de la responsabilidad del régimen de Damasco", ha dicho el ministro de Exteriores francés a su llegada a la conferencia internacional en apoyo al futuro de Siria en Bruselas.

Ayrault ha avisado que el ataque químico en Idlib "es una tragedia más" y ha denunciado que "se siguen usando armas químicas" en Siria con "productos todavía más tóxicos" que están "prohibidas" por el Tratado de Prohibición de Armas Químicas, "que Siria ha firmado".

"Es la ilustración del drama sirio, una vez más", ha denunciado. "No podemos cerrar los ojos", ha avisado, motivo por el cual ha confiado en que el Consejo de Seguridad de la ONU "condenará" el ataque y "pedirá la verdad y depurar las responsabilidades" en una resolución, que ha confiado en que no se vuelva a vetar "una vez más".

También ha confiado en que la conferencia internacional en Bruselas permita movilizar "compromisos financieros" para los refugiados.