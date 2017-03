Un grupo de menores viola repetidas veces a un niño de 13 años en Nápoles

Los Carabinieri investigan un caso terrible de acoso escolar en Nápoles, donde un grupo de once menores ha violado y vejado repetidas veces a otro menor de 13 años. De los once menores, tres no llegan a los 14 años, mientras que los otros que sí superan esa edad han sido llevados a un centro especial para delincuentes que no han cumplido los 18 años.

La última de las violaciones habría tenido lugar en enero, tras lo cual la víctima se atrevió a contárselo a su familia, que presentó una denuncia dando lugar a la investigación de los Carabinieri. El alcalde de la localidad donde se han producido los hechos ha comentado que no hay palabras para calificar lo sucedido.