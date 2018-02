Un diputado conservador dimite por llegar dos minutos tarde al Parlamento británico

Un diputado conservador en Reino Unido ha renunciado por llegar dos minutos tarde al Parlamento británico , razón que no le permitió responder a una pregunta de la bancada laborista. " Me siento profundamente avergonzado de no haber estado en mi lugar y, por tanto, debo ofrecer mi renuncia a la primera ministra con efecto inmediato".

Un lord británico ha presentado su renuncia ante el Parlamento por llegar dos minutos tarde a la sesión y no poder así responder a una pregunta de una diputada laborista.

El diputado conservador ha expresado "mis sinceras disculpas a la baronesa por mi descortesía de no estar en mi lugar para responder su pregunta en un asunto muy importante al inicio de la sesión. Durante los cinco años que ha sido mi privilegio responder preguntas desde mi posición en nombre del Gobierno, siempre he creído que debemos elevarnos a los más altos estándares posibles de cortesía y respeto, a responder en nombre del Gobierno a las legítimas cuestiones de la Asamblea. Me siento profundamente avergonzado de no haber estado en mi lugar y, por tanto, debo ofrecer mi renuncia a la primera ministra con efecto inmediato. Mis disculpas".

Tras presentar su renuncia, el lord británico se marchó entre las voces que le pedían no hacerlo. La primera ministra, Theresa May, no ha aceptado la renuncia porque era absolutamente sincero, pero lo juzga innecesario.