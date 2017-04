Al menos tres muertos y ocho heridos por el atropello de un camión en el centro de Estocolmo

Varios testigos de los hechos han asegurado al diario 'Aftonbladet' que el camión ha atropellado a varias personas y se ha empotrado contra una tienda, incendiándose la cabina del vehículo. Un testigo consultado por la agencia de noticias local TT ha señalado que varias personas heridas están recibiendo atención médica en el lugar de los hechos y que ha visto a varias "personas con mantas sobre ellos".

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb