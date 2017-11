La UE da un ultimátum a Londres para avanzar en negociaciones del brexit

"Para evitar ambigüedades con el calendario, le he dejado claro a la primera ministra británica, Theresa May, que los progresos deben llegar como tarde a principios de diciembre", afirmó Tusk al término de la cumbre social en la ciudad sueca de Gotemburgo, en la que el presidente del Consejo y May mantuvieron una reunión bilateral.

La Unión Europea está dispuesta a pasar a la segunda fase de las negociaciones del "brexit" (la salida del Reino Unido del club comunitario) sobre las futuras relaciones entre el bloque y Londres solo si hay suficientes progresos en materias como la factura del divorcio, la frontera con Irlanda y los derechos de los trabajadores.

De los tres capítulos, la UE solamente considera que ha habido progresos suficientes en el capítulo de los ciudadanos y empleados, explicó Tusk.

Preguntado sobre las últimas declaraciones del ministro del Reino Unido para el "brexit", David Davis, quien señaló que la pelota sigue en el tejado del club comunitario, el presidente del Consejo Europeo se limitó a decir que el representante británico "tiene mucho sentido del humor".

Al término de la cumbre, en declaraciones a la prensa, May, quien mantuvo encuentros bilaterales con Tusk y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó el mensaje de que conviene "avanzar juntos" hacia el punto en el que se pueda declarar un progreso suficiente y sea posible empezar a estudiar la futura asociación "profunda, especial y exhaustiva" entre Londres y los Veintisiete.

"Estamos de acuerdo en que se ha logrado un buen progreso, se debe hacer más, pero somos claros y yo soy clara en que lo que necesitamos es avanzar juntos y, de esa forma, podemos asegurar que conseguiremos el mejor acuerdo para el Reino Unido y la Unión Europea", declaró May.

Según indicó un portavoz de Downing Street en un comunicado, Tusk y May hablaron sobre los "progresos" logrados hasta el momento en las conversaciones entre Bruselas y Londres relacionadas con los derechos de los ciudadanos, Irlanda del Norte y el acuerdo financiero, los temas de la primera fase de negociación de la marcha británica de la Unión.

"La primera ministra May y el presidente Tusk estuvieron de acuerdo en que hay más trabajo por hacer y hablaron sobre cómo dar más pasos adelante juntos antes del Consejo Europeo de diciembre", precisó el portavoz.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros que seguirán en el club comunitario tras la salida británica decidirán en la próxima cumbre europea del 14 y el 15 de diciembre si se han logrado suficientes progresos en la primera etapa y se puede comenzar a negociar la futura relación entre ambas partes.

Con el presidente francés, la primera ministra británica mantuvo un encuentro "constructivo" en el que dialogaron sobre los avances logrados hasta el momento y manifestaron su esperanza en seguir progresando antes del Consejo Europeo de diciembre.

"El presidente Macron y la primera ministra también trataron la fuerte relación bilateral existente entre Francia y el Reino Unido y esperaron desarrollarla aún más en los próximos meses y años", puntualizó el portavoz.