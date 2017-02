Trump sugiere que París ya no es seguro y alerta sobre el terrorismo en Europa

HOLLANDE RESPONDE A SUS CRÍTICAS

"Le preguntó ¿qué tal París? Y me dice ¿París? Ya no voy a París nunca. París ya no es París", comentó Trump, que desde su campaña electoral del año pasado ha alertado sobre la posibilidad de que EEUU viva atentados como los de París en noviembre de 2015 (130 muertos) o Niza en julio de 2016 (86 muertos).