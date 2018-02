Trump reta a Oprah Winfrey a presentarse a las elecciones para poder "derrotarla"

Winfrey apareció el domingo en el programa de noticias '60 minutes' de CBS para hablar con siete simpatizantes y otros tantos detractores del presidente sobre el primer año de Trump en la Casa Blanca.

"Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien en su día conocí muy bien, entrevistar a un grupo de personas en '60 minutes'. Las preguntas eran tendenciosas y sesgadas y los hechos, incorrectos", ha criticado Trump a través de su cuenta de Twitter.

Winfrey llegó a sonar como potencial candidata a la Casa Blanca tras su aplaudido discurso en la entrega de los Globos de Oro, pero ella misma se ha autodescartado en varias entrevistas. "No es algo que me interese. No va en mi ADN", declaró a la revista 'In Style'.

Trump, sin embargo, se ha referido en su mensaje a los rumores para emplazar a la presentadora a aspirar a la candidatura del Partido Demócrata. "¡Espero que Oprah se presente para que pueda quedar expuesta y ser derrotada como todos los demás!", ha apostillado el mandatario.