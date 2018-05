Trump pagó 130.000 dólares a su abogado para callar a la exactriz porno Stormy Daniels

Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', asegura que mantuvo una relación sexual con el magnate en 2006 y que cinco años más tarde, después de que contactase con una revisita para hablar del tema, un hombre se le acercó en un aparcamiento para amenazarla. Cohen ha reconocido que pagó 130.000 dólares a la exactriz unas semanas antes de las elecciones, algo que el presidente ha negado conocer.

"Ese dinero no era dinero de campaña", ha afirmado Giuliani en una entrevista en Fox News, según ha recogido la cadena estadounidense CNN. "No es dinero de campaña. No hay infracción de financiación de campaña", ha aseverado.

Además, el abogado de Trump ha señalado que el dinero "lo canalizó a través de la firma de abogados y el presidente lo pagó".

Cohen admitió haber pagado a Daniels con dinero de su propio bolsillo. Sin embargo, el mandatario estadounidense nunca firmó el acuerdo de no divulgación, por lo que la exactriz porno alega en su demanda que el acuerdo ahora es nulo.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, ha señalado que está "aturdido" por la afirmación de Giulani de que Trump sabía que se había hecho el pago. "Estoy aturdido y sin palabras. Si eso es cierto, ha mentido y engañado al pueblo estadounidense durante meses y se debe hacer justicia", ha advertido Avenatti.

La demanda impuesta por Daniels contra Cohen ha sido paralizada durante 90 días tras una orden del juez federal a cargo del caso, alegando que los derechos constitucionales de Cohen serán puestos en riesgo si la demanda sigue en curso mientras está siendo sometido a una investigación penal.

Cohen declaró a principios de la semana pasada que se acogería a la Quinta Enmienda y se negaría a responder a las preguntas de la demanda después de que el FBI hiciese una redada en su casa, su oficina y su habitación de hotel dos semanas atrás.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que ningún individuo "puede ser obligado en un caso penal a testificar contra sí mismo".