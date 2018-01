Trump dice en Davos que su lema 'America First' no significa "EEUU en solitario"

En su discurso del viernes ha aprovechado la ocasión ante los líderes mundiales para presumir sobre las cifras económicas de su administración y ha defendido que su lema de campaña de 'América Primero' "no significa EEUU en solitario". "Lo que hace crecer a América beneficia el resto del mundo", ha puntualizado el mandatario recordando así que Estados Unidos mantiene su compromiso con la comunidad internacional.

En este sentido, y durante una alocución de unos 15 minutos, se ha mostrado dispuesto a renegociar acuerdos comerciales, entre los que incluye el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés) y el NAFTA con México y Canadá. Trump se ha comprometido a defender un comercio libre pero "justo y recíproco" porque si no "nos menoscaba a todos". Ha dejado claro que "no tolerará más el robo de la propiedad intelectual".

Además, el presidente ha presumido de la reforma tributaria aprobada recientemente en Estados Unidos y ha defendido las medidas impulsadas por su Administración eliminando regulaciones para facilitar que se abran negocios. De la misma manera, ha destacado que "no ha habido un momento mejor que este para invertir en Estados Unidos. Vengan, estamos abiertos a los negocios". "América ha vuelto", ha declarado Trump.

Además, ha dedicado parte de su intervención a defender el compromiso internacional de Estados Unidos y la presencia de sus fuerzas armadas en países como Irak, Siria o Afganistán en su lucha contra el terrorismo y contra Estado Islámico. Ha hecho un llamamiento a otros países para cooperar a la hora de lograr la paz y la prosperidad."Pedimos a nuestros socios y aliados que inviertan en sus fuerzas de seguridad y cumplan sus compromisos", ha advertido Trump al tiempo que ha insistido también en aplicar la máxima presión a Corea del Norte.

Tampoco ha olvidado otro de sus temas preferidos: la inmigración. En este sentido ha destacado que se trata de "un tema importante" y ha defendido frases muy conciliadoras como que "hay que acordarse de aquellos que suelen ser olvidados". Ha hecho una defensa del trabajo y de los trabajadores "necesarios para que un país avance". "No sólo es necesario invertir en la economía, también es necesario invertir en las personas", ha dicho el presidente a la vez que ha destacado que "la grandeza de un país se encuentra en la suma de todos sus ciudadanos".

La expectativa era enorme en la estación alpina de Suiza ante cómo iba Trump a conciliar su política económica proteccionista y su compromiso con la comunidad internacional dentro del Foro Económico más globalizador que existe. El auditorio estaba más lleno que nunca a la espera de que el magnate pronunciara su discurso delante de 70 jefes de Estado y de Gobierno que estaban pendientes de sus palabras.

Pero Trump no sólo ha dejado titulares entresacados de su discurso oficial. Previamente, el mandatario ha aprovechado para declarar que no tenía la intención de ofender a Reino Unido cuando compartió vídeos antimusulmanes en Twitter el pasado noviembre, unos vídeos que habían sido difundidos por el líder de un grupo menor de extrema derecha.

En una entrevista concedida a la cadena británica ITV, Trump ha dicho que no sabía nada del grupo y que el hecho de reituitear el mensaje no conllevaba que estuviese de acuerdo y ha subrayado que es "la persona menos racista con la que nadie se va a encontrar ".

El retuit provocó una ola de protestas desde Reino Unido y empujó al inquilino de la Casa Blanca a entrar en una disputa pública con la primera ministra británica, Theresa May, que le criticó por haber compartido ese vídeo.

El presidente estadounidense ha subrayado que pedirá perdón si resulta que los miembros del grupo son racistas. "Lo que es justo, es justo. Si me dice usted que son gente horrible, gente horrible y racista, pediría perdón si es lo que quiere que haga", ha afirmado Trump. "No sé nada de ellos. No quiero que se me relacione con esa gente, me está hablando usted de ese grupo porque no sé nada de ellos", ha añadido el dirigente.

Trump ha subrayado que no quería causar ningún tipo de dificultad a Reino Unido, un país que le gusta mucho. El mandatario estadounidense también ha hablado sobre Theresa May. "Le puedo decir que mantengo una relación muy buena con vuestra 'premier'. Está haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos una relación extremadamente buena, aunque mucha gente diga lo contrario", ha señalado.En otro orden de cosas, Trump también se ha referido a la polémica que hay en Estados Unidos sobre el acuerdo migratorio entre demócratas y republicanos.

El magnate se ha mostrado convencido de que demócratas y republicanos acabarán resolviendo en el Congreso la situación de los llamados 'dreamers' --inmigrantes ilegales llegados a EEUU en su juventud y que han acabado formando familia allí-- a pesar de las discrepancias a la hora de negociar la contrapartida a cambio de la legalización de su estado, esto es, la finalización del muro de separación con México.

Trump ha garantizado que cuenta con el respaldo de su partido, el Republicano, hasta el punto de que figuras tan destacadas de la formación como el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Paul Ryan, "ha reconocido que hacía décadas que no veía al partido tan unido".