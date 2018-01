Trump cancela su visita a Londres porque Obama "malvendió la antigua embajada"

Trump dijo que ha suspendido su viaje porque su antecesor, Barack Obama, malvendió la antigua embajada y no quiere inaugurar una nueva. "La razón por la que he cancelado mi viaje a Londres es que no soy un gran fan de que el Gobierno de Obama vendiera quizás la embajada de mejor calidad y mejor localizada de Londres por 'cacahuetes', solo para construir una nueva en una mala localización por 1.200 millones de dólares. Un mal trato. Quería que cortara el lazo. ¡NO!", dijo Trump en Twitter.