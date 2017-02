Trump no asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un capítulo más de su abierto enfrentamiento con la prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que no va asistir a la tradicional cena anual que ofrece la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca en un capítulo más de su abierto enfrentamiento con un sector de la prensa.

"Este año no voy a asistir a la cena de la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca. ¡Por favor, desead lo mejor a todos y pasad una gran velada!", ha apuntado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

Trump ha acusado en numerosas ocasiones de mentir a medios no afines, a los que considera "deshonestos". El incidente más reciente se produjo el pasado viernes, cuando la Casa Blanca impidió a varios periodistas asistir a un encuentro con el portavoz presidencial, Sean Spicer. Entre ellos están pesos pesados como la CNN o 'The New York Times'.

La versión oficial es que los reporteros vetados no habían confirmado asistencia, si bien los afectados han denunciado un sesgo interesado.

La Asociación de Periodistas de la Casa Blanca condenó estos vetos e instó a los reporteros que sí pudieron encontrarse con Spicer a compartir su información con el resto. La agencia Associated Press y la revista 'Time' declinaron asistir como señal de repulsa.