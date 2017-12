El Tribunal Constitucional de Indonesia rechaza prohibir la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio

Con cinco votos en contra y cuatro a favor de aprobar la solicitud, el Constitucional ha rechazado una medida que, según han denunciado grupos de activistas, podría provocar un aumento de la discriminación en el país, especialmente hacia la comunidad homosexual.

La corte ha señalado que las leyes existentes al respecto no entran en conflicto con la Constitución y ha destacado que redactar un nuevo texto legal al respecto no se encuentra entre las competencias de la corte. "El demandante debería presentar la petición a los parlamentarios y debería producirse una importante revisión del Código Penal de Indonesia", ha indicado el presidente del Constitucional, Ariet Hidayat. "En base a ello, el Tribunal Constitucional opina que la petición no tiene respaldo legal", ha añadido. El Parlamento indonesio se encuentra actualmente debatiendo posibles revisiones del Código Penal.

Alianza de Amor Familiar ha instado a la Justicia a aplicar la definición de adulterio a cualquiera que mantenga relaciones sin estar casado y no únicamente a aquellas parejas que previamente formen un matrimonio. En su petición, la AILA ha indicado que determinados artículos del Código Penal vigente "amenazan la resistencia de las familias y, por ende, de Indonesia en sí misma". Varios grupos de activistas han aseverado que la petición busca criminalizar las relaciones sexuales principalmente entre homosexuales, una cuestión que actualmente no se encuentra regulada por la ley en determinadas situaciones.