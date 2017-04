Tres muertos durante un aterrador atraco con explosivos a una empresa española en Paraguay

Al menos tres personas murieron y otras dos fueron detenidas en la persecución de la Policía brasileña contra los supuestos autores del millonario atraco a mano armada a la filial paraguaya de Prosegur en Ciudad del Este, informaron fuentes oficiales.

Los tiroteos se registraron en jurisdicción de São Miguel do Iguazu y Itaipulandia, municipios brasileños en la frontera con Paraguay, durante las operaciones de la policía de Brasil para cazar a los autores del robo, atribuido a unos 50 miembros de la banda criminal brasileña conocida como Primer Comando de la Capital (PCC).

Según la Policía Federal brasileña, dos de los presuntos asaltantes fueron detenidos tras ser heridos en los tiroteos, uno de los cuales cuando estaba en un terminal de autobuses para intentar embarcar con rumbo a Sao Paulo. La Policía brasileña se incautó de cinco vehículos, incluidos una camioneta de la Policía Federal de Carreteras robada, un fusil, una pistola, una embarcación, siete kilos de explosivos y gran cantidad de munición.

La seguridad en la frontera fue reforzada este lunes por orden directa del presidente brasileño, Michel Temer, quien determinó una activa colaboración con las autoridades paraguayas. Según un comunicado de la Presidencia, el jefe de Estado pidió a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, que la Policía Federal se colocase a disposición de las autoridades paraguayas para colaborar con la investigación de los hechos ocurridos en Ciudad del Este.

Un primer enfrentamiento se registró en Itaipulandia, municipio brasileño en la frontera con Paraguay, después de que un grupo de al menos doce asaltantes intentara regresar a Brasil en barco a través de la represa de Itaipú, aunque los ocupantes de la embarcación consiguieron huir tras el tiroteo.

En Sao Miguel do Iguazú, agentes de la Policía Federal de Carreteras, de la Policía Federal y de la Policía Militarizada de Paraná dieron de baja a tres de los supuestos asaltantes e incautaron armas, municiones, chalecos antibalas y camionetas. En el asalto a las oficinas de Prosegur en Ciudad del Este, ciudad paraguaya fronteriza con la brasileña Foz do Iguazú, los asaltantes se habrían apoderado de al menos 40 millones de dólares, según versiones de la prensa brasileña que no han sido confirmadas por las autoridades de Paraguay.

Según la Policía paraguaya, entre 50 y 60 presuntos miembros del Primer Comando de la Capital fuertemente armados mataron a un suboficial del Grupo Especial de Operaciones (GEO) e hirieron a otro policía y a tres civiles en el asalto, ocurrido en la madrugada del lunes Ciudad del Este.

Los atracadores utilizaron cuatro vehículos en el asalto, uno de ellos un camión para transportar hombres y explosivos. Tras el ataque, los asaltantes se dieron a la fuga y abandonaron los vehículos en la vecina ciudad de Hernandarias. Además incendiaron 19 vehículos particulares, entre ellos varios de la firma española Prosegur, desde los cuales repelieron a la policía que fue llegando a la sede de la empresa.

El Primer Comando de la Capital, una organización criminal comandada desde las cárceles en el estado de Sao Paulo, es considerado como el mayor grupo criminal del país.