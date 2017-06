Todos los detenidos por el atentado de Londres han sido liberados sin cargos

Según informó la Met en un comunicado, los doce arrestados el domingo en el barrio de Barking, al este de Londres, donde vivían los terroristas y donde se han llevado a cabo diversos registros, se encuentran en libertad sin ninguna imputación relacionada con estos hechos. Los agentes, que dejaron en libertad el lunes por la mañana a dos de los detenidos, interrogaron después a otras diez personas sin encontrarlas culpables de colaboración con los agresores.

La policía británica identificó a dos de los tres terroristas que perpetraron el ataque como Khuram Shazad, británico nacido en Pakistán de 27 años, y Rachid Redouane, de 30, de origen marroquí o libio. En un comunicado, corroboró que ambos vivían en el barrio de Barking y los agentes continúan investigando para establecer la identidad del tercer terrorista, así como si forman parte de una célula terrorista más amplia.

La Met ha revelado que Redouane se presentaba a sí mismo como libio o como marroquí, y había utilizado la identidad alternativa de Rachid Elkhdar, de 26 años. "No podemos decir más sobre ellos en este momento", expresó Scotland Yard en su declaración, en la que pide colaboración ciudadana para obtener más información sobre los terroristas y establecer sus movimientos en los días y horas previas al ataque, el tercero en el Reino Unido en menos de tres meses.

Khuram, Redouane y su cómplice embistieron con una furgoneta alquilada contra los viandantes que caminaban por el puente de Londres el sábado por la noche y acuchillaron a numerosas personas en la zona del mercado de Borough acto seguido. Testigos relataron que los tres terroristas atacaron a la gente que estaba en los pubs y restaurantes de la zona, algunos de los cuales trataron de detenerles arrojándoles objetos como sillas y vasos.

Fuentes de seguridad de Dublín citadas por la cadena pública BBC aseguran que uno de los atacantes portaba un documento de identidad expedido en Irlanda cuando fue abatido, si bien la policía del Reino Unido no ha confirmado esa información por el momento. Según los medios británicos, Shazad había aparecido en un documental de la cadena "Channel 4" el año pasado titulado "The Jihadis Next Door" ("Los yihadistas de la puerta de al lado"), que alertaba sobre el aumento del extremismo en el Reino Unido.

De los 48 heridos que fueron trasladados a hospitales tras el ataque, 36 continúan ingresados, 18 de ellos en situación crítica, indicó la policía, que alertó de que la identificación de las víctimas mortales se está viendo ralentizada por el hecho de que algunas de ellas eran extranjeras.