Theresa May traslada a Mariano Rajoy que "no reconocería" la independencia de Cataluña

May ha afirmado que el referéndum del 1 de octubre "no tenía base legal" y añadió que " Reino Unido no reconocería ninguna declaración de independencia". Por otro lado, la 'premier' británica expresó sus condolencias a Rajoy por los incendios forestales en el norte de España.

La primera ministra británica, Theresa May, trasladó en una conversación al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que el Reino Unido "no reconocería" una declaración de independencia de Cataluña. May afirmó que el referéndum que se celebró en la región española de Cataluña el pasado 1 de octubre "no tenía base legal" y que "cualquier declaración unilateral de independencia sería inconsistente con la legalidad", informó un portavoz de Downing Street, despacho oficial de la primera ministra.

La mandataria conservadora "agregó que el Reino Unido no reconocería ninguna declaración de independencia de ese tipo por parte de Cataluña", según esa fuente. May expresó asimismo a Rajoy sus condolencias por la pérdida de vidas y los daños que han provocado los incendios forestales en el norte de España en los últimos días.

La primera ministra británica, que esta semana ha conversado sobre sus planes del 'Brexit' o ruptura del Reino Unido con el bloque europeo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, abordó también con Rajoy la marcha de las negociaciones entre Londres y Bruselas. Ambos "dialogaron sobre el progreso de las negociaciones antes de encontrarse esta semana en el Consejo Europeo", señaló Downing Street.