El sospechoso de cometer dos atentados en Canadá es un refugiado somalí

El individuo, que fue detenido en la madrugada del domingo poco después de arrollar con una furgoneta de varias personas en el centro de Edmonton, en el noroeste de Canadá, ha sido identificado como Abdulahi Hasan Sharif, de 30 años de edad. Además, un agente de Policía fue arrollado en otro ataque previo y posteriormente apuñalado por el sospechoso en la cara y la cabeza.

El jefe de Policía de Edmonton, Rod Knecht, informó durante una rueda de prensa que el agente de Policía, identificado como Mike Chernyk, ha sido ya dado de alta con lesiones por arma blanca en la cara y cabeza y lesiones en sus brazos. De los otros cuatro heridos, dos han sido dados de alta. Uno de ellos, que fue ingresado en condición crítica con lesiones en la cabeza, ha mejorado y se encuentra en estos momentos en estado estable.

En imágenes dadas a conocer por la Policía, se puede ver el ataque contra Chernyk, que se encontraba en una calle regulando el tráfico y que se produjo alrededor de las 20.15 del sábado, hora local (2.15 del domingo, GMT). En el vídeo, se puede ver un vehículo que golpea a gran velocidad a Chernyk y una barrera situada en la calle para bloquear el tráfico.

La fuerza del choque provocó que Chernyk volase cinco metros. Inmediatamente después del impacto, el conductor del vehículo se dirigió hacia el policía que yacía en el suelo y le empezó a apuñalar. Las imágenes muestran a Chernyk intentando defenderse y el atacante huyendo a pie pocos segundos después.

Tras el ataque, la Policía encontró en el vehículo abandonado una bandera negra del grupo terrorista Daesh. Menos de cuatro horas después, el sospechoso fue identificado en un control policial mientras conducía una furgoneta de alquiler. El sospechoso se dio a la fuga perseguido por casi una veintena de coches de Policía.

Las autoridades dijeron que mientras huía por las calles de Edmonton, el sospechoso intentó arrollar a numerosos transeúntes y chocar con otros vehículos. Durante la persecución, el sospechoso perdió el control del vehículo, que quedó volcado sobre un lateral. En ese momento, los agentes utilizaron una granada aturdidora y una pistola eléctrica para inmovilizar al sospechoso.

El vicecomisionado de la Policía Montada de Canadá, Marlin Degrand, reveló durante una rueda de prensa que el detenido es un ciudadano somalí que había solicitado refugio en Canadá. Degrand también explicó que "el sospechoso es conocido por la Policía" y que en 2015 fue denunciado por mostrar una "ideología extrema" pero que tras una exhaustiva investigación, la Policía no encontró pruebas para acusarle de terrorismo.

El portavoz de la Policía Montada señaló que "no se consideró que fuese una amenaza para la seguridad" por lo que no estaba siendo vigilado por las autoridades canadienses. Por su parte, el jefe de la Policía de Edmonton afirmó que la investigación realizada hasta el momento indica que el detenido actuó en solitario y que "no creemos que exista ninguna amenaza a la ciudad" aunque también dijo que la investigación sigue en marcha para determinar la posible implicación de otras personas.

El sospechoso todavía no ha sido imputado por las autoridades pero Knecht dijo que Sharif está arrestado por, entre otros cargos, participación en acto terrorista, cinco intentos de asesinato, conducción peligrosa y posesión de un arma.