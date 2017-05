Santamaría replica a Puigdemont que la democracia tiene poder para "evitar el referéndum"

En una conferencia ayer en Madrid, Puigdemont avisó al Gobierno de que no podrá parar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, porque el Estado "no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia", y pidió dialogar "en una mesa, sin condiciones previas, sin límites, sin apriorismos, amenazas ni subterfugios". Un día después, Puigdemont y Sáenz de Santamaría han coincidido en Barcelona en la ceremonia de entrega de las becas que La Caixa ha concedido a 120 universitarios españoles para que cursen posgrados en el extranjero, un acto presidido por los Reyes de España.

Puigdemont ha sido el primero en recibir a los Reyes a su llegada al acto, en la entrada en el exterior del edificio de la sede de La Caixa, donde el president aguardaba junto a otras personalidades como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, o el presidente de la Fundació Bancaria La Caixa, Isidre Fainé. En un tono de cordialidad mutua, Puigdemont y el rey Felipe VI se han estrechado la mano y, posteriormente, el president ha dado la bienvenida también a la reina Leticia y a la vicepresidenta del Gobierno, que ha llegado junto a los Reyes.

En declaraciones a la prensa posteriores a la ceremonia, la vicepresidenta ha respondido a las palabras de Puigdemont: "La democracia tiene el poder para evitar ese referéndum". "Cuando Puigdemont habla de Estado, habla de democracia. Cuando Puigdemont habla de Estado, está hablando de una decisión que adoptaron los españoles en 1978 de dejar de ser una dictadura y un Estado autoritario, para ser un estado democrático. Y Puigdemont pretende negar su parcela de democracia a muchísimos catalanes y españoles. Esto lo decide el conjunto del pueblo español", ha dicho. A su juicio, "cuando uno no entiende que la ley es democracia y que el Estado es un estado democrático, entonces se toma la mano de ir a una declaración unilateral de independencia, sin actuar con la sinceridad que merece todo dialogo y debate político. Esto de ir de tapadillo con una independencia retrata a cada cual".

La dirigente ha opinado que "las conferencias no son el escenario para el diálogo", sino que el "mejor escenario para ese diálogo" y para que Puigdemont "presente sus propuestas dentro de los cauces democráticos" es el Congreso. "Vuelvo a invitarle a un diálogo amplio, público y transparente en el Congreso -ha insistido-. Ante los representantes del pueblo español y ante toda España, Puigdemont puede, con toda la amplitud que quiera, defender sus argumentos de acuerdo a las reglas de la democracia".

Pero Sáenz de Santamaría se ha mostrado muy crítica contra el contenido de la conferencia de ayer del presidente de la Generalitat. "Para que un monólogo se convierta en diálogo es importante atenerse a la verdad. Y sorprende mucho que se invite a un diálogo, pero advirtiendo de que el resultado del diálogo es irrelevante, porque el referéndum, según él, se hará o se hará".La vicepresidenta ha exigido así que el "diálogo merece un respeto a la verdad", porque, mientras Puigdemont "trata de convencer a algunos que está por el diálogo y con una mano tiende la mano, con la otra redacta un plan para la independencia".

Para Sáenz de Santamaría, "en la vida y en los diálogos se tiene que ir con sinceridad", pero la postura del president es "lo menos sincera que he visto en los últimos tiempos. No se puede pedir diálogo cuando se trabaja en secreto por un plan de independencia, se haga o no el referéndum". La número dos del Ejecutivo central ha pedido así "respeto" a los catalanes que "no comulgan" con los planteamientos de Puigdemont, porque "es muy triste que desde la Generalitat se esté ninguneando y quitando la palabra a quienes representan otras opciones políticas".

Preguntada sobre si había tenido alguna conversación al respecto de esta cuestión hoy con el presidente catalán durante el acto, Sáenz de Santamaría ha asegurado que hoy no era día para ello, ya que los "protagonistas eran los becarios" de La Caixa.