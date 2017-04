El resto del mundo la ha compartido de forma masiva en redes sociales como protesta Rusia prohíbe compartir esta imagen de Vladimir Putin maquillado Rusia añade a la lista de objetos censurados esta imagen que muestra, según el documento oficial "a un hombre parecido al presidente ruso, Vladimir Putin, con maquillaje en su cara, pestañas y labios. El autor o los autores del mismo sugieren en el presidente una orientación sexual no estándar". Redacción | Madrid | Actualizado el 08/04/2017 a las 17:54 horas Meme de Vladimir Putin Maquillado / Internet En 2013 Rusia prohibió difundir entre menores información que hablase de "relaciones sexuales no tradicionales". De este modo, era sancionable publicar cualquier contenido que validase la homosexualidad como una "conducta aceptable". Desde que se produjo esta sentencia, más de 4.000 objetos se han incluido en la lista oficial del Gobierno de materiales extremistas. La ley que prohibía hablar de la homosexualidad fue aprobada por un 97% de los votos en la Duma rusa. Una semana después, se daba a conocer otra prohibición aprobada por unanimidad que impedía a los homosexuales adoptar niños rusos en cualquier país donde fuera legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. La imagen de Putin maquillado es una de las más recientes añadida a la lista de objetos censurados, y los usuarios de redes sociales del resto del mundo la han publicado de forma masiva a modo de protesta, a veces con la etiqueta #Putinsofab. Uno de los primeros medios en publicar la vetada ilustración fue The Moscow Times, que es un periódico formado por extranjeros de habla inglesa afincados en ese país.

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5 — The Moscow Times (@MoscowTimes) 5 de abril de 2017

Russia has banned this image of Putin as a gay clown. Please do not - repeat, DO NOT - retweet it. https://t.co/N8UmApsX62 pic.twitter.com/k4cH0ZWmMG — Andrew Stroehlein (@astroehlein) 7 de abril de 2017

This 'Putin as a gay clown' image is now illegal in Russia, so please do not share it. https://t.co/fsWFyqCihR pic.twitter.com/SHCN79ZL7f — Xeni Jardin (@xeni) 6 de abril de 2017