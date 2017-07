El repartidor de pizza que se escabulló entre los manifestantes contra el G20

La hazaña fue grabada por uno de los manifestantes, que subió el vídeo a las redes sociales. Unos minutos después de ser publicados consiguió convertirse en viral: "Cuando Hamburgo es el infierno pero tú tienes que cumplir con uno de tus tres mini-empleos como repartidor de pizza", escribió el usuario en Twitter.

It doesn't matter how big the riot is in #Hamburg tonight, you will get your pizza #G20 pic.twitter.com/rz1zOrUkdQ