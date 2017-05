¿Por qué se celebra el 9 de mayo el Día de Europa?

Este martes, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. El origen de este día se remonta al año 1950, cuando el ministro de Exteriores francés Robert Schuman dio un histórico discurso en el que expuso una nueva forma de cooperación entre los países del continente para evitar un nuevo conflicto bélico.

En principio, el objetivo era económico: crear una institución europea que mancomunara y gestionara la producción de carbón y acero entre Francia y Alemania. Era el germen de lo que más tarde se convertiría en la Unión Europea.

En un momento en el que el proyecto europeo se enfrenta a grandes retos, las instituciones europeas recuerdan este día.

🇪🇺 9 May = #EuropeDay , marking the anniversary of the 1950 Schuman Declaration 🇪🇺 pic.twitter.com/P5ipzjywqe

Happy #EuropeDay 🇪🇺 "The choice of a more just, more secure and more equal Europe belongs to all of us." (@FedericaMog) #EU60 pic.twitter.com/KXheM7cyXM