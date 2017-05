Un pueblo italiano ofrece 2.000 euros a quien quiera mudarse allí

El alcalde de Bormida, un pueblo de montaña en Italia, está ofreciendo pagar 2.000 euros a cualquier persona que se mude a allí, en un intento para que su pequeña ciudad, en la que ahora viven 394, no convierta en un pueblo fantasma más de la región de Liguria, al noroeste, como consecuencia del éxodo rural.

La iniciativa de Daniele Galliano, que incluye alquileres por 50 euros al mes (120 euros al mes en el caso de viviendas más grandes), es tentadora para intentar dar vida a un pueblo cuya población ha disminuido en las últimas décadas porque los jóvenes salen a buscar trabajo a otras ciudades más grandes de alrededor.

Los detalles de la oferta todavía no se conocen porque la medida no ha sido aprobada, pero si todo sigue adelante, a partir del próximo año cualquier persona que se mude a Bormida recibirá de 2.000 euros, según informa 'The Guardian'.

"Todos son bienvenidos a venir a vivir aquí"

"Todavía estamos trabajando en el plan, pero todos son bienvenidos a venir a vivir aquí", señala un concejal local, que pide no ser identificado, y añade que "somos una comunidad pequeña pero muy acogedora. Estamos en lo alto de una zona de montaña, pero también no muy lejos del mar - es un estilo de vida saludable, el aire es muy limpio"

Después del anuncio del alcalde en Facebook, Galliano recibió un aluvión de respuestas de potenciales nuevos habitantes. Sin embargo, muchos de ellos pìden renunciar al regalo de dinero en efectivo a cambio de un puesto de trabajo en el pueblo.

En cuanto al estilo de vida en la localidad, el gerente de uno de los cuatro restaurantes explica que "no hay mucho que hacer", pero que gracias a la vida simple y natural, nadie sufre estrés.