Un policía adopta a un niño de ocho años tras rescatarlo de una familia que le maltrataba

OKLAHOMA | ADOPTÓ TAMBIÉN AL SU HERMANA

"No tenía un lugar en su cuerpo sin un moratón. Es lo peor que he visto en mi vida", recuerda el agente, que encontró al pequeño metido en un barreño lleno de hielo y con las muñecas atadas con correas. Tras eso, no dudó en arreglar el papeleo y adoptar a John.