El llamativo contraste entre los mensajes de Obama y Trump en el libro de firmas en el monumento Holocausto de Israel

Donald Trump ha estado en una gira por Israel, y como es tradición en todos los presidentes de Estados Unidos, dejó un mensaje en el memorial a las víctimas del Holocausto en Yad Vashem.

Sin embargo, el actual presidente de Estados Unidos se olvidó de las víctimas de la mayor tragedia del siglo XX, así como del significado del lugar escribiendo: "Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos. ¡Qué increíble, nunca lo olvidaré!".

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, sobre todo cuando los usuarios recordaron la emotiva firma que realizó Barack Obama, quien escribió: "Me siento agradecido a Yad Vashem y sus responsables por su extraordinaria institución. En un tiempo de gran peligro y promesas, guerra y progreso, estamos bendecidos por tener un recuerdo tan poderoso de la capacidad humana de crear tanto mal, pero también de nuestra capacidad para levantarnos y sobrepasar una tragedia y reconstruir nuestro mundo. Que aquí vengan nuestros hijos y aprendan la historia, para que ellos puedan unirse a nosotros y proclamar 'nunca más'. Y recordemos a aquellos que nos dejaron, no solo como víctimas, si no también como individuos que tuvieron esperanza, amaron, y soñaron como nosotros, y que se han convertido en símbolos del espíritu humano".

Donald Trump en el Muro de las Lamentaciones / Reuters

Además, muchos usuarios también han afeado el escueto mensaje de Trump y su falta de sensibilidad al recordar que Jared Kushner, marido de su hija Ivanka, es judío.

Hillary Clinton, por su parte, también escribió un mensaje en su visita a Israel en 2009 siendo secretaria de Estado: "Yad Vashem es un testimonio de la fuerza de la verdad en la cara de la negación, la resistencia del espíritu humano en la faz de la desesperación, el triunfo del pueblo judío por el asesinato y la destrucción y un recordatorio a todas las personas que las lecciones del Holocausto nunca debe ser olvidado. Dios bendiga a Israel y su futuro".