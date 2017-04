Un perro trata de despertar a otro que está tendido en la carretera tras ser atropellado

Las imágenes, que se han vuelto virales en las redes, muestran el momento en el que un perro intenta despertar a su amigo dándole con las patas y ladrando. Al ver que no reacciona, no puede evitar llorar por su pérdida pero sigue sin separarse de él hasta que les ayudan.

Un conmovedor vídeo muestra la lealtad que tienen los perros no solo a las personas, sino también entre ellos. Las imágenes recogen el momento en el que un husky marrón está tirado en mitad de la carretera después de haber sido atropellado por un coche en la provincia china de Zhejiang.

Al ver que no se movía, otro perro se acerca a él y desesperadamente intenta despertarle dándole con sus patas en el lomo y ladrando. En animal no cesa en su empeño y pese a que su amigo no reacciona, no deja de intentarlo, según recoge Daily Mail.

En las duras imágenes se puede ver cómo los coches pasan al lado de ambos canes sin inmutarse y nadie se acerca a ayudarles hasta que una mujer vestida de negro llegó al lugar de los hechos y comenzó a llamar a uno de los perros.

El perro, conmocionado por la pérdida de su amigo / YouTube

La mujer, que es dueña del Husky fallecido, lo recoge y lo lleva a un sitio más tranquilo para tratar de reanimarlo. En todo momento, el perro de color crema no se separa de su amigo y sigue llorando por su pérdida.