Pablo Iglesias: "Un éxito del 'no' en Grecia acercará la recuperación de la democracia"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que el Gobierno griego ha dado "una lección democrática" con la convocatoria del referéndum y ha opinado que sería "muy importante" un éxito del no para acercar "la recuperación de la democracia".

Iglesias sigue en su visita de dos días a Galicia y ha comparecido ante los periodistas en Santiago junto al alcalde, Martiño Noriega, que el 24 de mayo encabezó una lista de unidad popular, Compostela Aberta, que fue la más votada.

Según el líder de Podemos, los griegos "han dado un ejemplo democrático a toda Europa" y ha advertido: "Este domingo no solamente se la juega en el referéndum Grecia, nos la estamos jugando todos los europeos".

Ha asegurado que el marco que hizo posible el proyecto político de la Unión Europea fue la prosperidad y "las políticas de recortes están acabando con el pegamento que de alguna manera sostenían todos los espacios que componen la unión política de Europa".

"Creo que el domingo es muy importante el éxito del no (en el referéndum) porque eso nos acercará más a la recuperación de la democracia en Europa", ha aseverado.

Ha criticado que tras plantear un acuerdo "aceptable, que había sido saludado con alborozo por buena parte de las bolsas europeas", al FMI le pareció mal que los griegos recortasen por arriba, "que establezcan un sistema de impuestos a las grandes fortunas para que no sean solamente los sectores más vulnerables los que se aprieten el cinturón".

"Le dijeron al Gobierno griego: No, no, no solamente queremos que recorten a los de abajo, sigan haciendo sufrir a los sectores más vulnerables de la población griega. Creo que entonces el Gobierno griego respondió como lo hacen los demócratas, preguntando a la gente", ha expuesto.