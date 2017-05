La OTAN defiende el intercambio de inteligencia tras la filtración de datos sobre el atentado en Manchester

"No puedo entrar en un asunto del que no conozco los detalles y que es un asunto bilateral entre EEUU y el Reino Unido (...) No voy a entrar en el asunto específico del ataque en Manchester", advirtió Stoltenberg, preguntado por la cuestión, a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra este jueves en Bruselas.

"Lo que puedo decir es que compartir inteligencia es muy importante, se basa en la confianza y hemos visto en la OTAN durante muchos años que hemos sido capaces de compartir bien inteligencia", agregó.

El político noruego señaló que compartir ese tipo de información "es muy importante para la Alianza y para los aliados".

Recordó que por ello la OTAN puso en marcha recientemente una división de inteligencia y que hoy los líderes acordarán crear una nueva célula de inteligencia para luchar contra el terrorismo, que incluirá datos sobre combatientes extranjeros.

La primera ministra británica, Theresa May, se quejará hoy, durante la cumbre, al presidente estadounidense, Donald Trump, por la filtración de información crucial sobre el atentado de Manchester por parte de los servicios de seguridad de EEUU antes de que lo hicieran las autoridades del Reino Unido, según una fuente gubernamental citada por varios medios británicos.

Este miércoles, el diario "The New York Times" publicó imágenes que mostraban partes de explosivos, y desde la Administración del presidente Trump se revelaron detalles claves de la investigación a periodistas de ese país, entre ellos la identidad del terrorista de este atentado que dejó 22 víctimas mortales.

Según recoge hoy "The Guardian", una fuente del Gobierno de Londres indicó que "esa imágenes procedentes del sistema norteamericano son claramente perturbadoras para las víctimas, sus familias y los ciudadanos".

"Ya se han trasladado quejas a todos los niveles relevantes entre las autoridades británicas y nuestros colegas de Estados Unidos", indicó la misma fuente, que consideró "inaceptable" ese comportamiento.