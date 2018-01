Netanyahu agradece a Pence la "declaración histórica" de Jerusalén

"Llevo años teniendo el honor de ocupar este puesto y recibir a líderes en la 'capital de Israel', Jerusalén, y esta es la primera vez que ambos podemos decir estas tres palabras", declaró Netanyahu en su encuentro con el vicepresidente.

El mandatario israelí agradeció a Pence su apoyo a este reconocimiento, que calificó como "declaración histórica", cuando Trump también anunció el pasado 6 de diciembre el traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

Tras la ceremonia de recibimiento con la Guardia de Honor del Ejército, los dos líderes se reunieron en privado. "Deseo conversar con usted, tal y como hemos empezado a hacer, para continuar fortaleciendo la maravillosa alianza entre nosotros, nunca ha sido tan fuerte, y para avanzar en el proceso de paz y seguridad en nuestra región, que es nuestro objetivo común", añadió Netanyahu antes de la reunión.

Se espera que el discurso de Pence esta tarde en el Parlament israelí y sus palabras esta noche en la residencia del primer ministro vayan en esa línea, además de en el fortalecimiento de la coordinación con respecto a amenazas comunes como Irán.

Los palestinos, que ayer quemaron fotografías con el rostro de Pence en la ciudad cisjordania de Belén, han convocado para mañana una huelga general como rechazo a la vista que han recibido con malestar. El presidente palestino, Mahmud Abás, que insiste en que Washington ya no puede ser un mediador, se encuentra hoy en Bruselas en busca de apoyo europeo.

Sin embargo, Netanyahu advirtió ayer al presidente palestino de que no hay alternativa a EEUU en un eventual proceso de paz y que su rechazo a reunirse con Washington muestra su falta de disposición. "Quien no esté dispuesto a hablar con los estadounidenses sobre paz, es que no quiere la paz", dijo.