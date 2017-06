Un naufragio en Colombia deja seis muertos y 31 desaparecidos

Gauatapé es un municipio del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. "Hasta ahora hemos tenido información de seis personas fallecidas, tres que están en el hospital y tres que fueron rescatadas por los buzos. Hay 122 personas vivas, que están bien y 31 personas que han sido reportadas como desaparecidas", afirmó el mandatario que viajó esta noche al lugar del suceso.

El mandatario comentó que algunos de los 31 desaparecidos pueden estar con las personas que ayudaron a rescatarlos en el momento del hundimiento del barco.

"Esas 31 personas las están buscando los buzos, pero también es posible que cuando se hundió el barco muchísimas personas con embarcaciones fueron a rescatarlas, entonces pueden estar con esas personas, por eso estamos haciendo todo un proceso de información para que nos reporten cualquier persona que haya sido rescatada", agregó.

Santos añadió que aunque es un trabajo difícil, porque está oscuro y el agua es muy fría, los buzos trabajarán el tiempo que sea necesario para rescatar a las personas. "La operación de rescate continuará toda la noche y esperamos poder reportar buenas noticias en el sentido de que ojalá aparezcan las personas que fueron rescatadas por terceros. Pero los buzos seguirán reportando a medida que avance la operación", aseveró.

El presidente colombiano descartó que el naufragio fuera por un exceso de pasajeros, aunque admitió que todavía no se ha empezado la investigación para determinar sus causas. "Lo que me informan es que la embarcación tenía un cupo mayor al número de personas, o sea que no es por sobrecupo, pero la forma como se hundió de un momento a otro y muy rápido, de repente, pues nos deja con un gran interrogante", afirmó Santos.

El mandatario aclaró que expertos de la Armada Nacional se encargarán de investigar las causas de la tragedia.