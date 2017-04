Muere a golpes en su celda un asesino en serie que mató al menos a 54 personas en Ohio

Donald Harvey, conocido como el 'Ángel de la muerte', ha sido asesinado a golpes en su celda en Toledo (Ohio). Harvey fue condenado por acabar con la vida de al menos 54 personas, y la autopsia realizada el pasado viernes muestra que Donald Harvey tenía varias fracturas de cráneo y lesiones cerebrales.

Harvey fue apodado 'Ángel de la Muerte' después de que cometiese una serie de asesinatos en los hospitales de Cincinnati y Kentucky, donde trabajó como auxiliar de enfermería durante los años 1970 y 1980.

Este asesino tenía 64 años cuando fue declarado culpable por matar a tres docenas de pacientes de los hospitales, aunque afirmaba que mató a más gente, pero no recordaba a cuántos, según informa Washington Post.

En la actualidad, los investigadores sospechan de un preso que pudo haberle atacado, pero aún no se han presentado cargos. Además, el forense del condado dice que las pruebas demuestran que en la agresión no se empleó ningún tipo de arma.

Harvey murió dos días después de ser encontrado con numerosas fracturas craneales en su celda.