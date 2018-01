"We Can Do It"

Muere a los 96 años Naomi Parker, la mujer que inspiró el cartel icono del feminismo

Naomi Parker Fraley, la mujer que inspiró el cartel 'We Can Do It' durante la Segunda Guerra Mundial, icono del feminismo, murió el pasado 20 de enero a los 96 años de edad en la ciudad de Longview, en el estado de Washington (Estados Unidos), según ha confirmado su nuera Marnie Blankenship al diario británico de 'The Daily Mail'.

