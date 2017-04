Moscú rechaza el ultimátum de Tillerson a Rusia sobre su apoyo al regimén sirio

ESTA VISITA COINCIDE CON EL DETERIORO DE LAS RELACIONES ENTRE EEUU Y RUSIA

Moscú aseguró hoy que no tiene sentido dar un ultimátum a Rusia, en respuesta al secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, que exigió al Kremlin que deje de apoyar al régimen de Damasco. "No lo veo como un ultimátum. Creo que hace tiempo que todo el mundo ha entendido que no tiene sentido venir a nuestro país con un ultimátum. Sería contraproducente", dijo hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.