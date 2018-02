Miembros de la ONG Oxfam participaron en orgías con haitianas tras el terremoto en 2010

Empleados de la organización humanitaria Oxfam contrataron prostitutas supuestamente con dinero de ONG durante una misión en Haití en 2010, según informa el periódico británico The Times, mientras que Oxfam niega haber intentado ocultar el caso.

El periódico londinense sostiene que las jóvenes prostitutas fueron contratadas por empleados de Oxfam en Haití durante una misión humanitaria tras el terremoto de 2010 que mató a casi 300.000 personas. Estas trabajadoras sexuales habrían participado en orgías en viviendas y hoteles pagados por la ONG, según una fuente que afirmaba haber visto imágenes de una de estas noches, donde las prostitutas vestían camisetas de Oxfam.

La organización benéfica inició una investigación interna en 2011, que puso al descubierto una "cultura de impunidad" entre los empleados y no descartó que algunas de estas mujeres fueran menores, según recoge 'The Times'. Según el periódico, el jefe de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiron, dimitió sin ser disciplinado, aunque supuestamente admitió haber contratado prostitutas. Parece que otros dos hombres más renunciaron y otros cuatro fueron despedidos. Como el sistema judicial haitiano no fue informado del caso, no se inició ningún procedimiento judicial.

"Algunos empleados fueron despedidos como resultado de la investigación, y otros abandonaron la organización antes de que se completara", dijo el portavoz de la ONG. "El director local asumió toda la responsabilidad de los acontecimientos que tuvieron lugar bajo su dirección y se le permitió renunciar porque apoyó y cooperó plenamente en la investigación", añadió el portavoz.

Oxfam, una confederación de organizaciones humanitarias con sede en Oxford, Reino Unido, ha negado estar detrás de un "intento de encubrimiento" para proteger su reputación: "Oxfam se toma muy en serio cualquier acusación de conducta inapropiada". Sin embargo, la ONG reconoce que se habían hecho alegaciones sobre el uso de prostitutas menores de edad, pero que "no estaban probadas".