Cuatro heridos, entre ellos una agente de policía, en un tiroteo en Múnich

Según los primeros datos facilitados por la policía, el tiroteo tuvo lugar en el marco de una operación policial rutinaria, cuando los agentes acudieron a mediar en una pelea.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que la situación está bajo control y que no hay indicios que apunten a más personas implicadas en el incidente.

Suburban train station [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/Unterf%C3%B6hring?src=hash|||#Unterföhring]] – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.