May dice que "reflexionará" sobre el resultado electoral tras perder mayoría

La primera ministra británica , Theresa May, dijo hoy que "reflexionará" sobre cómo lograr que el Partido Conservador "avance" en el futuro, tras haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este jueves .

Theresa May / Getty

En una breve declaración a la cadena BBC, la líder tory admitió que "obviamente, quería un resultado diferente" de esos comicios anticipados, que convocó el pasado abril, y donde solo ha logrado obtener 318 escaños, ocho menos de los 326 necesarios para llegar a la mayoría absoluta.

May lamentó la suerte de los candidatos tories que han perdido sus escaños -un total de doce- y que "no se lo merecían".

"Lo siento por aquellos candidatos y personas que han trabajado duro por el partido que no han tenido éxito, pero también lo siento de manera particular por aquellos colegas que eran diputados o secretarios de Estado, que han contribuido muchísimo a nuestro país y han perdido sus escaños, y no lo merecían", dijo.

"Reflexionaré sobre lo que necesitamos hacer en el futuro a fin de que el partido avance", aseguró la "premier", que ya ha indicado que formará el Gobierno con el apoyo parlamentario de los unionistas de Irlanda del Norte, para encabezar las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

May, que convocó el pasado 18 de abril inesperadamente estas elecciones, sin esperar a 2020 -cuando hubiera concluido la legislatura-, confiaba en haber ampliado su mayoría.

La jefa del Ejecutivo, que planea llevar a cabo nuevos nombramientos en su Gabinete en las próximas horas, incidió hoy también en la importancia de "formar un Gobierno" que trabaje a favor de "los intereses nacionales" y pueda "llevar hacia adelante el plan para las negociaciones" del "brexit".

La dirigente tory también reiteró su intención de que este proceso de diálogo entre Bruselas y Londres comience en diez días, como estaba planeado.