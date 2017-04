Más de 2.000 inmigrantes y refugiados han sido rescatados este viernes del mar Mediterráneo

Más de 2.000 inmigrantes y refugiados han sido rescatados con vida este viernes en una serie de 19 operaciones de salvamento en las que también se ha recuperado el cadáver de un refugiado que viajaba a bordo de una de las embarcaciones auxiliadas, según han informado testigos y las autoridades italianas.

Un portavoz de la Guardia Costera ha dicho que los 19 rescates realizados por este cuerpo y por los buques operados por organizaciones no gubernamentales han salvado a 2.074 personas que navegaban a bordo de 16 embarcaciones neumáticas y tres embarcaciones de madera.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado de que se ha encontrado muerto en una embarcación neumática a un adolescente y que el resto de personas han sido rescatadas y embarcadas en su buque 'Aquarius'. "El mar continúa siendo un cementerio", ha afirmado MSF. La organización no gubernamental ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que cree un "sistema de búsqueda y rescate" para garantizar "canales seguros y legales" para los inmigrantes y refugiados que intentan alcanzar el territorio europeo.

A very difficult rescue today for the #Aquarius with one teenager found dead in a rubber boat. In 2017, the sea continues to be a graveyard. pic.twitter.com/2gVh5AOOcd