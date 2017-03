Una madre consigue que sus hijos no sean secuestrados gracias a las dos palabras 'secretas' que les enseñó para pedir ayuda

Una madre ha revelado el momento en el que, estando enferma en las urgencias de un hospital, sus hijos de 10 y 8 años casi fueron secuestrados. Se salvaron porque valoraron que esas personas podían ser peligrosas y cuando les pidieron que fueran con ellos un segundo no pararon de repetir 'No, gracias'.

La bloggera y autora Jodie Norton del sur de Utah se encontraba mal una mañana y decidió que debía ir al hospital, por lo que cogió a sus hijos de 10 y 8 años y se dirigió al centro médico más cercano. Por el camino, llamó a una vecina para pedirle ayuda y que vigilara a los chicos mientras ella estaba en urgencias, donde le diagnosticaron un problema en su ovario.

"No fue hasta que llegaron a casa de la escuela a las 15:30, cuando me enteré cómo había sido el camino a la escuela", escribió en su blog Time Well Spent. La mujer supuso erróneamente que su vecina iría directamente desde casa, pero realmente estaba más lejos y los niños tuvieron que esperan durante 40 minutos en la sala de espera.

"Los adultos no piden ayuda a los niños"

Mientras estaban sentados, según recoge 'Daily Mail', los dos jóvenes fueron abordados "por una mujer adulta y dos hombres punk" que trataron de convencerlos para que fueran a ver a un hombre al baño, diciéndoles que necesitaban que lo convencieran para salir y ver a un médico.

Los pequeños simplemente respondieron con 'No, gracias', y se aferraron a esa respuesta a pesar de las múltiples súplicas de los extraños. Muy pronto, llegó la vecina y se fueron corriendo a su coche, siendo testigos de cómo un tercer hombre salía del baño y entraba en un coche con los otros hombres y la mujer.

"Mi boca se mantuvo abierta todo el tiempo mientras me lo contaban", escribió Jodie. Sin embargo, su rabia y su sorpresa se convirtieron en inmensa gratitud cuando su el hijo mayor le explicó por qué no se fiaba de esos adultos: "Sabía que eran personas difíciles porque nos pedían ayudan. Los adultos no piden ayuda a los niños". Jodie también ha explicado que la Policía ha sido notificada y estará revisando las cámaras de seguridad.