Macron: "Lo que hemos conseguido no tiene precedente ni equivalente"

A SU LLEGADA A LA PLAZA DE LOUVRE

El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, celebró su victoria ante sus seguidores y subrayó que lo conseguido desde que lanzó su movimiento político, hace poco más de un año, "no tiene precedente ni equivalente". "Lo que hemos hecho desde hace tantos meses no tiene precedente ni equivalente. Todo el mundo decía que era imposible. ¡Porque no conocían Francia!", subrayó Macron en la Explanada del Louvre, en un discurso cargado de emotividad ante decenas de miles de personas.