Llaman a declarar por terrorismo a un bebe de tres meses en Londres

Un bebé de tres meses fue llamado a la embajada de Estados Unidos en Londres para declarar después de que su abuelo lo identificara erróneamente como un terrorista.

Harvey Kenyon-Cairns iba a montar por primera vez en avión para ir a Orlando para pasar sus primeras vacaciones en el extranjero, hasta que su abuelo cometió un error al rellenar el formulario para obtener el visado.

En el apartado del formulario que pregunta si el solicitante se ha visto envuelto o ha tenido algo que ver con actividades terroristas, espionaje o genocidio, su abuelo marcó 'sí' en vez de 'no' y no se dio cuenta hasta que las autoridades rechazaron el visado del pequeño. "No puedo creer que no se dieran cuenta de que fue un error y que un bebé de tres meses no puede dañar a nadie", explica Paul Kenyon, el abuelo del niño.

El pequeño fue trasladado desde su casa a la embajada para responder a preguntas oficiales, un proceso que le llevó diez horas, más de lo que dura el vuelo de Manchester a Orlando. "Harvey se portó bien durante la entrevista y no lloró ni una vez. Me lo imaginé solo vistiendo un traje naranja", bromea su abuelo con la posibilidad de que pudieran arrestar al niño, que critica que las autoridades no le vieran el lado divertido a lo sucedido, según recoge The Guardian.

"Obviamente no ha tenido nada que ver con ningún genocidio o espionaje, pero sí ha saboteado bastantes pañales en este tiempo, aunque eso no lo dije en la embajada", confiesa el hombre.

Este error le costó a Kenyon alrededor de 3.500 euros más porque el visado del niño no llegó a tiempo. "Fue un error muy caro", dice Kenyon, que añade "si fuera terrorista, creo que no marcaría 'sí' en esa casilla".