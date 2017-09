Varios medios estadounidenses atan a sus reporteros para protegerles del huracán Irma

El huracán Irma azota el país americano con ráfagas de viento de 215 kilómetros por hora y el afán de los reporteros por cubrir la noticia a pie de calle ha obligado a los medios a tomar medidas extremas.

A algunos los atan de la mano, como es el caso de Gio Benítez (ABC News) , a otros de la cintura, como un reportero de MSNBC que aparece en directo desde Florida con un micrófono en la mano y con la cintura atada a una cuerda de seguridad.

. @GioBenitez amid strong wind, rain in Miami as Irma nears: “It certainly feels like it's getting much more intense” https://t.co/6CRcFumX63 pic.twitter.com/YZNGBplDfq

Oh, for God's sake if you have to tie up your reporter with a tow line, don't do that shot. pic.twitter.com/rusgPItljI