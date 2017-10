Hillary Clinton asevera que la idea de iniciar una guerra con Corea del Norte es "peligrosa y corta de miras"

La excandidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton ha manifestado este martes que la idea de una posible guerra contra Corea del Norte resulta "peligrosa y corta de miras" y ha instado a la Administración del presidente, Donald Trump , a lograr una negociación entre las partes.

Asimismo, Clinton ha destacado la importancia de que el Gobierno de China desempeñe un "rol más fundamental" en el marco del incremento de las sanciones contra Pyongyang para lograr la disminución de su programa nuclear. "No tenemos la necesidad de ser belicosos y agresivos con Corea del Norte", ha aseverado durante un foro en Seúl, la capital surcoreana, donde ha insistido en la importancia de presionar diplomáticamente a las autoridades norcoreanas para iniciar conversaciones sobre la desnuclearización de la península de Corea. "Los chinos no pueden tener ambas cosas. No podrían hacer menos de lo que hacen ahora mismo para presionar a Corea del Norte", ha señalado.

La tensión entre Pyongyang y Washington ha aumentado a raíz de los sucesivos ensayos balísticos llevados a cabo por Corea del Norte --el último de ellos el 3 de septiembre--. "Entrar en una lucha con Kim Jong Un hace que sonría", ha manifestado Clinton en alusión al intercambio de amenazas entre el líder norcoreano y Trump. Por otra parte, la exsecretaria de Estado ha indicado que los "insultos a través de Twitter sólo benefician a corea del Norte". Clinton ha asegurado que los aliados de Washington han advertido en numerosas ocasiones de las consecuencias que puede acarrear una disputa con Corea del Norte, una situación ante la que aconsejan "paciencia".