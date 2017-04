Un hacker desata el pánico en Dallas tras hacer sonar las alarmas de emergencias de la ciudad

Los vecinos de Dallas se han llevado un susto tremendo después de que un hacker hiciera sonar todas las alarmas de emergencia de la ciudad, lo que desencadenó una ola de pánico y confusión. Las 156 sirenas de emergencia se activaron sobre las 11 de la noche del pasado viernes, algo que "despertó a mucha gente".

Sana Syed, directora general de información pública para la ciudad de Dallas, asegura que lograron apagar todas las alarmas sobre la 1:20 de la madrugada. Según publica la CNN, los servicios de emergencia recibieron alrededor de 4.400 llamadas, lo que provocó un colapso en la centralita.

Para dar respuesta a la avalancha de preguntas, la oficina del FBI de la ciudad publicó un tweet informar a los residentes de que no había "ninguna emergencia activa".

Emergency sirens in #Dallas are malfunctioning. There is no severe weather in #DFW and no active emergency.