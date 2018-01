El Gobierno afgano y los talibanes conversan en Turquía con vistas a abrir una negociación

La reunión, que comenzó el sábado y aún continúa, es un "encuentro informal" en el que toman parte miembros del Gobierno, de facciones de los talibanes y del antiguo grupo insurgente y hoy formación política Hezb-e-Islami (HIA), explicó a Efe Ismail Qasimyar, un portavoz del Consejo. La fuente evitó dar detalles de los participantes y solo dijo que participaron miembros del Gobierno y del Consejo, aunque sí confirmó que entre ellos está Homayoun Jarir, consejero del presidente afgano, Ashraf Gani.

Qasimyar no reveló las identidades de los miembros de los talibanes que toman parte en el encuentro. "La reunión ha tenido lugar tras contactos previos entre diferentes partes y deberíamos agradecer al Gobierno turco por aceptar albergar el encuentro", indicó. No obstante, Qasimyar precisó que no se tomará ninguna decisión en esta reunión, únicamente preparatoria de futuras conversaciones.

Nadir Afghan, un portavoz de HIA, antiguo segundo grupo insurgente afgano y que se acogió en 2016 a un proceso de paz abierto por el Gobierno, también confirmó a Efe que al menos dos miembros de esta formación política participaron en la reunión por invitación del Consejo. "Damos la bienvenida a las conversaciones que están teniendo lugar en Turquía entre el Gobierno y los talibanes, están intercambiando puntos de vista y eso es un paso hacia la paz", dijo Afghan.

Por su parte, la principal facción de los talibanes ha negado que esté participando en estas conversaciones. "Los reportes sobre la participación de los representantes del Emirato Islámico (como se denominan los talibanes) en las llamadas conversaciones de paz no son verdad, no hemos mandado a ningún representante y los participantes no representan al Emirato Islámico", declaró el portavoz taliban, Zabihullah Mujahid, en un comunicado enviado a Efe.

Talibanes y Gobierno mantuvieron apenas una ronda de conversaciones de paz en Pakistán en 2015, un proceso que se rompió después de que el Gobierno se enterara de que el líder y fundador de los talibanes, el mulá Omar, llevaba dos años muerto. Los insurgentes suspendieron las conversaciones y el anuncio, confirmado por los talibanes, llevó a una ruptura interna de este grupo que llevó a la formación de varias facciones y a un conflicto bélico interno.

En los últimos meses han surgido versiones sobre diferentes contactos entre Gobierno y talibanes en países de Oriente Medio, pero no ha habido confirmaciones oficiales de ellos y el principal grupo talibán, el liderado por el mulá Haibatullah, siempre ha rechazado querer participar en una negociación con el Gobierno de Gani.

El Alto Consejo de Paz fue creado en 2010 por el entonces presidente del país, Hamid Karzai, por recomendación del Parlamento afgano, está formado por líderes políticos, religiosos y sociales y tiene entre sus objetivos promover un diálogo con los insurgentes.

Los talibanes aprovecharon la situación para ganar terreno en Afganistán tras el final de la misión militar de la OTAN en el país el 1 de enero de 2015 y la retirada de efectivos, de los que quedan 13.000 (que serán ampliados a 16.000) en una misión de asistencia y capacitación a las tropas afganas. En este momento, el Estado apenas controla un 57 % del territorio nacional, mientras que aproximadamente un 11 % está en manos de los insurgentes y el resto está en disputa.