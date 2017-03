La ganadora en el Carnaval de Sao Paulo se pasea desnuda por el centro de la ciudad

La modelo Sabrina Boing Boing, musa de la escuela de samba Académicos de Tatuapé, que venció en el Carnaval del Sambódromo de Sao Paulo de este año, se paseó desnuda por el centro de la capital paulista para celebrar el título ante la sorpresa de los viandantes.

Sabrina llegó a la Avenida Paulista y se quitó la ropa hasta quedarse únicamente con unas tiras de celofán que tapaban sus partes íntimas. Con un cartel que rezaba "Campeona" y una corona dorada, Sabrina posó para las instantáneas tanto de los fotógrafos de los medios de comunicación allí presentes como de los curiosos, que no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

"No puedo ser detenida porque si no me pierdo el desfile de los campeones", explicó Sabrina a medios locales en referencia al nuevo desfile que realizará este viernes con la agrupación de Académicos de Tatuapé en el Sambódromo de Anhembi.

La modelo llegó a parar el tráfico de la que es una de las calles principales de Sao Paulo, situada en pleno corazón financiero, sin que provocara demasiadas protestas entre la mayoría de los conductores, quienes le dedicaron algunos bocinazos a su paso.

"Gostosa", gritaron un par de conductores a Sabrina mientras caminaba por la calle. La escuela de samba Académicos de Tatuapé fue declarada el pasado 28 de febrero vencedora del Carnaval del Sambódromo de Sao Paulo. Tatuapé obtuvo 269,7 de los 270 puntos otorgados por los jurados, lo que le permitió coronarse como campeona del carnaval paulista por primera vez en su historia con una samba dedicada a la raíz africana y festiva de la mayor parte de la población brasileña.