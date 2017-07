Fotografiado por primera vez un ejemplar de tigre pálido

El animal se encontraba en la reserva de la biosfera de Nilgiri, en el estado de Tamil Nadu, donde el fotógrafo estaba realizando un reportaje, y donde sin proponérselo, se encontró con el animal.

Esta especie debe su particular color a una mutación génetica, un color que rápidamente llamó la atención de Ray, "es el tigre más pálido que he visto nunca" aseguraba en unas declaraciones posteriores a la cadena Fox. Tanto el fotógrafo como las autoridades han decidido no hacer público la ubicación exacta del animal, para evitar así que los cazadores furtivos traten de apresarlo.