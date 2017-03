Fallece el exviceministro de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, a los 66 años

PADECÍA UNA ENFERMEDAD CARDÍACA

El ex viceministro principal de Irlanda del Norte y miembro del Sinn Féin Martin McGuinness ha fallecido este martes a los 66 años, según ha informado el diario irlandés 'The Independent'. McGuinness presentó su renuncia en enero por su desacuerdo con la ministra principal, Arlene Foster, respecto a un controvertido programa energético, lo que desencadenó unas elecciones anticipadas. Recientemente salió a la luz que sufría una enfermedad cardíaca de la que no se han dado detalles, que le forzó a pasar dos semanas hospitalizado.