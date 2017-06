El exministro principal escocés, Alex Salmond, pierde su escaño

El ex ministro principal de Escocia Alex Salmond, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), ha perdido su escaño por la circunscripción escocesa de Gordon tras las elecciones generales celebradas el jueves en el Reino Unido.

Ese escaño del sur de Escocia, que Salmond había ganado en los comicios de 2015, ha pasado a manos del conservador Colin Clark. Según un sondeo a pie de urna de las cadenas británicas BBC, ITV y Sky, el SNP sacaría 34 escaños en la Cámara de los Comunes, 22 menos que los que tenía cuando se disolvió el Parlamento en mayo.

De acuerdo con las encuestas, la primera ministra británica, Theresa May, puede no llegar a los 326 asientos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una cámara baja de 650 escaños. El pasado 18 de abril, May convocó elecciones anticipadas con el objetivo, según explicó entonces, de aumentar su mayoría absoluta y tener un liderazgo fuerte en las negociaciones sobre el "brexit", que deben empezar en principio el próximo día 19. En el momento de la disolución del Parlamento en mayo, los "tories" tenían 330 escaños, frente a los 229 del Laborismo.