España pide al Eurogrupo que bloquee el pago a Grecia si Atenas no desimputa a un experto español

España podría bloquear el pago de 8.500 millones de euros del rescate de Grecia aprobado este jueves por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) si Atenas no desimputa "inmediatamente" a un experto español que forma parte del consejo de expertos el fondo de privatizaciones heleno.

Así lo ha explicado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), El ministro ha afirmado además que la posición de España fue apoyada por el conjunto del Eurogrupo.

"En lo que se quedó ayer es que el Eurogrupo, a instancias fundamentalmente de España e Italia, si no se soluciona definitivamente la situación de estos tres expertos, bloquearía el desembolso", ha apuntado.

Este experto español junto con otros dos funcionarios italiano y eslovaco, está inmerso en un procedimiento penal por haber elaborado un informe no vinculante sobre un proyecto del fondo de privatizaciones heleno que tras ser ejecutado registró pérdidas millonarias, según fuentes del Ministerio de Economía.

De Guindos ha explicado que estas personas, que trabajan en Grecia "de forma desinteresada" y "con absoluta buena fe", están imputados "por ayudar al Gobierno griego", una situación que considera "absolutamente inadmisible". Por ello, ha afirmado que se bloqueará el pago a Atenas "si no se soluciona definitivamente" la situación de estas personas.

"Si no se soluciona la posición de estas personas, si no se desimputan inmediatamente, entonces el desembolso no se concretaría", ha enfatizado el ministro español, que después ha añadido que tanto él como su homólogo italiano, Pier Carlo Padoan, fueron "claros" en la reunión de este jueves.

De Guindos ha indicado que su homólogo griego le ha comunicado que están haciendo "todo lo posible y lo imposible" pero ha añadido "también dijeron lo mismo hace cuatro meses". Según han detallado fuentes diplomáticas, el ministro de Finanzas griego, EuclidesTsakalotos ha informado de que su ministerio ha escrito a la abogacía helena para pedir que se retire la demanda contra el consejo de expertos y confía en que la causa se archivará.

El ministro español ha destacado además que tanto él como Padoan ha hablado sobre este asunto "desde hace tiempo" con su homólogo heleno así como que el Gobierno heleno ya aprobó una ley con carácter retroactivo para garantizar la inmunidad de los expertos europeos, aunque la justicia helena no la aplica.

El titular de Economía ha asegurado que el Gobierno español está "por supuesto" dispuesto a llegar hasta el final y ha confiado en que Grecia solucione la situación "en los próximos días" porque Atenas necesita liquidez para hacer frente a vencimientos de deuda en julio.

Esta noticia llega el día después de que los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) desbloqueasen un nuevo desembolso del rescate de Grecia, de 8.500 millones, que permitiría a Atenas hacer frente a los vencimientos de deuda y atrasos de pago de julio. El objetivo acordado en principio era liberar este pago a principios de julio.