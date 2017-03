España espera negociar con Reino Unido el estatus de Gibraltar una vez se cierre el acuerdo del Brexit

Fuentes de la delegación española del PP Europeo han señalado que es "una buena señal" que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no mencionara a Gibraltar en la carta enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para activar el proceso de desconexión. Estas mismas fuentes han precisado que "es una buena noticia" que el tema de Gibraltar no aparezca en la misiva, aunque han incidido en que quieren hablar de su estatus cuando exista un acuerdo cerrado entre Reino Unido y la UE.

Sacar a Gibraltar de la negociación, han explicado, hace que para España "empiece bien" el proceso que, a su juicio, solo debe contar con un único interlocutor a nivel europeo -papel que desarrollará Michel Barnier--.

La pretensión es que exista una "sola voz" desde Europa en las negociaciones y, por ello, se intentará que en la cumbre extraordinaria del 29 de abril -en la que los 27 líderes de la UE se reunirán para aprobar las bases de la negociación del brexit- se fije una posición común de todos los países "por escrito".

Desde el Gobierno han hecho hincapié en que España no se separará de la negociación comunitaria y apoyará lo que se diga desde Europa. De hecho, en una rueda de prensa tras verse con el primer ministro de la República de Malta y presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea, Joseph Muscat, Mariano Rajoy afirmó que "el Gobierno español, al igual que las instituciones europeas, está preparado para esta negociación".